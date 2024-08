Mulher morre após colisão com jet ski conduzido pelas filhas gêmeas

Uma mãe perdeu tragicamente a vida depois de as filhas gêmeas de 16 anos terem atingido acidentalmente ela com um jet ski durante um dia de praia em família.

A família estava desfrutando um dia na Baía de Arcachon, na França, no último domingo (4), quando ocorreu o terrível acidente. A mãe estava em um jet ski com o marido, enquanto as gêmeas estavam em outro.

A colisão deu origem a uma cena caótica, deixando a mulher com graves ferimentos na cabeça.

O companheiro, de 48 anos, e as duas filhas também sofreram ferimentos leves e foram levados para o hospital devido ao choque. Apesar de ter sido transportada por via aérea para um hospital em Bordéus, a mãe, de 47 anos, natural de Angouleme, na França, morreu algumas horas mais tarde.

De acordo com a lei francesa, as pessoas devem ter pelo menos 16 anos e possuir uma licença de navegação ou ser supervisionadas por um instrutor certificado para operar um jet ski, o que era o caso.

Não se sabe se a família estava usando capacete no momento do acidente. A agência de notícias Sud Ouest destaca que o aluguel de jet ski em Arcachon é normalmente limitado em termos de velocidade, mas desconhece-se a velocidade exata a que os jet ski se deslocavam.