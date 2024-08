Menina que morreu durante voo estava sofrendo de pelo menos cinco doenças

Uma menina de oito anos morreu após sofrer uma complicação médica durante um voo entre o Missouri e Chicago, nos EUA, no início de junho.

Os médicos revelaram agora que Sydney Weston estava sofrendo de, pelo menos, cinco doenças na data da sua morte.

Segundo um relatório médico a que os meios de comunicação social tiveram acesso, Sydney Weston morreu em 13 de junho devido a complicações de adrenalite primária crônica associada de várias infeções, incluindo enterovírus e estreptococos.

Sofria também também de inflamação do intestino delgado, conhecida como duodenite, e de inflamação da glândula tiroide, vulgarmente conhecida como tiroidite, segundo o '25 News Now', que cita o relatório do médico legista do condado de Peoria, Jamie Harwood.

A menina ficou inconsciente durante o voo, em que seguia na companhia da sua família, tendo o avião da United Airlines feito pouso de emergência para prestar auxilio à criança, que acabou por morrer no hospital.

A menina não apresentava sinais de agressões ou negligência, tendo uma primeira avaliação às causas da morte sido inconclusiva.

Agora, este novo relatório sugere que o elevado número de doenças pode indicar que a menina sofria de uma doença autoimune que fazia com que o seu corpo atacasse as suas próprias células saudáveis e prejudicasse o funcionamento dos órgãos.

A aeronave partiu de Joplin, no Missouri e deveria ir para Chicago. Teve, contudo, de alterar a rota e pousar em Illinois 45 minutos depois de levantar voo.

Leia Também: Mulher morre após colisão com jet ski conduzido pelas filhas gêmeas