Turista é devorado por crocodilo ao tentar impedir o afogamento da esposa

O australiano Dave Hogbin, de 40 anos, morreu tragicamente após ser atacado por um crocodilo enquanto tentava salvar sua esposa de um afogamento. O incidente ocorreu em Crocodile Bend, uma área turística de Cooktown, Queensland, Austrália.

Dave estava de férias com sua esposa e três filhos. No último sábado, dia 3, enquanto caminhava pelas margens do Rio Annan, a terra cedeu, fazendo com que ele e sua esposa Jane caíssem na água, conhecida por ser habitat de crocodilos. De acordo com a reportagem da ABC News, "apesar de ser um homem alto, forte e em boa forma física, as condições do terreno impediram Dave de sair da água", conforme relatado pela família em um comunicado.





