Tripulação do Titan sabia que ia morrer antes da implosão, diz advogado

Em um processo judicial iniciado pela família de um tripulante do submarino Titan, advogados afirmam que as vítimas sofreram um intenso terror e angústia psicológica antes da implosão da embarcação. De acordo com os advogados, a tripulação percebeu falhas e soube que estava condenada antes do acidente fatal.

O Titan, que transportava cinco pessoas, incluindo turistas e pesquisadores, desapareceu no Oceano Atlântico, entre as costas dos Estados Unidos e do Canadá, em 18 de junho de 2023. O submarino estava em uma expedição para explorar os destroços do Titanic, que naufragou em 1912.

A família do explorador francês Paul-Henri Nargeolet está buscando uma indenização de 50 milhões de dólares (aproximadamente R$ 275 milhões) da empresa americana OceanGate, proprietária do Titan. Na ação judicial, os parentes de Nargeolet acusam a empresa de homicídio culposo, alegando que a companhia ocultou intencionalmente falhas e problemas técnicos do submarino. Nargeolet já havia visitado os destroços do Titanic mais de 30 vezes.

Documentos apresentados no processo indicam que a tripulação tinha consciência de que algo estava errado. Um alerta foi emitido quando o submarino estava a uma profundidade de 3,5 mil metros, pouco antes de perder contato com a equipe na superfície.

