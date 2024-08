Idoso de 89 anos está desaparecido após iniciar trilha nos EUA

Um idoso, de 89 anos, está desaparecido há mais de uma semana em Idaho, nos EUA. O homem foi visto pela última vez quando foi deixado por um familiar no início da trilha.

Segundo o ABC News, Bing Olbum iniciou o trajeto pela Floresta Nacional Salmon-Challis, no primeiro dia de agosto. O homem tinha mantimentos para cinco dias, de acordo com a polícia.

O idoso foi dado como desaparecido na sexta-feira. Várias equipas foram mobilizadas para as buscas, que estavam sendo apoiadas por helicópteros.

Bing Olbum já tinha feito várias caminhadas em diferentes trilhas, mas foi a primeira vez que foi a esta.

