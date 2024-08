Filho de 'El Chapo' e 'El Mayo' "surpreenderam" EUA; detalhes da detenção

Os primeiros detalhes sobre a detenção de um dos filhos do famoso narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mais conhecido por 'El Chapo' e de um outro narcotraficante, foram conhecidos na sexta-feira (9).

Ismael Zambada, mais conhecido por 'El Mayo' e o filho de 'El Chapo', Joaquín Guzmán López foram detidos em julho num aeroporto no Texas, no Estados Unidos.

Segundo as autoridades, ambos foram abordados à saída do avião em que seguiam, e o embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar, falou agora sobre a situação.

En narconovela de intrigas y complicidades, Embajador de EU, Ken Salazar alegó que fue operación entre cárteles en la que Joaquín Guzmán López se entregó y llevó a fuerza a Nuevo México a El Mayo Zambada, sin intervención #EU.

Agregó que informaron al momento a Gobierno de AMLO.

Segundo o que o responsável disse, o filho de 'El Chapo' entregou-se "voluntariamente", mas o outro narcotraficante teria sido levado do México até aos Estados Unidos contra a sua vontade. "Esta foi uma operação entre cartéis, onde um entregou o outro", explicou Salazar, citado pelas publicações internacionais, referindo que as autoridades ficaram "surpreendidas" perante a situação".

O advogado de 'El Mayo' afirmou ele não se entregou e que ele tinha, por sua vez, sido "sequestrado" por Joaquín Guzmán López. O filho de 'El Chapo' e outros seis homens teriam, em uniformes militares, obrigado 'El Mayo' a embarcar no avião, depois de o sequestrar em Sinaloa.

Por sua vez, o advogado do outro narcotraficante negou o sequestro e disse que se trataram de rendições voluntárias.

As autoridades norte-americanas não confirmaram, no entanto, a hipótese do sequestro, e explicaram que nenhum avião foi mobilizado na entrega. A polícia norte-americana disse não ter quase nenhum aviso relacionado com a vinda dos dois líderes dos cartéis até aos Estados Unidos.

As duas fações do mesmo cartel, liderados pelos agora detidos, têm-se envolvido em intensos combates no México.

'El Mayo' e o filho de 'El Chapo' declararam-se inocentes nas acusações de tráfico de drogas nos EUA.

Ambos os traficantes enfrentam várias acusações, incluindo o tráfico de fentanil e produção de drogas. O fentanil é considerada uma 'epidemia' nos Estados Unidos, já que o uso desta droga chega a matar cerca de 300 pessoas diariamente.

Este não é o primeiro filho de 'El Chapo' a ser preso, já que também um outro, Ovidio Guzmán, foi entregue à justiça norte-americana há quase um ano.

