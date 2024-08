Entra com carro em bar após discutir com mulher e faz vários feridos

Na noite de sábado, um homem causou um tumulto ao invadir um bar em Corunha, na Espanha, dirigindo seu carro contra o estabelecimento. O incidente, que ocorreu antes da meia-noite, deixou várias pessoas feridas e causou danos significativos às mesas e cadeiras do local. O condutor conseguiu fugir inicialmente, mas foi detido no domingo.

Segundo o La Voz da Galicia, cerca de 10 clientes estavam no bar, muitos deles na esplanada, quando avistaram o carro de alta cilindrada se aproximando em alta velocidade. A maioria tentou se proteger, mas alguns não tiveram tempo de se afastar e acabaram sendo atropelados.

Durante a fuga, o motorista também colidiu com um veículo estacionado na rua. Testemunhas afirmam que o ataque foi premeditado, resultante de uma discussão entre o homem e sua esposa, que foi vista saindo nua de um prédio. O homem, em estado de nervosismo, chamou uma ambulância para a esposa, que foi transportada devido ao seu estado alterado.

A mulher, depois de retornar ao bairro vestida com um pijama de hospital, procurou o ex-companheiro para tentar ensinar uma lição ao marido, que ela acusou de agressão. Ela foi até o bar, onde se desentendeu violentamente com o marido. Funcionários separaram o casal, e o homem saiu do local para buscar o carro.

A Polícia Nacional e equipes de ambulância chegaram rapidamente ao local para prestar socorro aos feridos. Felizmente, ninguém precisou ser hospitalizado.

