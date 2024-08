Homem é detido após esfaquear mulher e criança em Londres

Um homem foi preso após esfaquear uma mulher de 34 anos e uma menina de 11 anos em Londres, no Reino Unido.

O ataque ocorreu nesta segunda-feira em Leicester Square, no centro da capital britânica, conforme relatado pela agência Reuters.

De acordo com a polícia, não há outros suspeitos envolvidos no ataque, conforme comunicado publicado na rede social X (antigo Twitter).

As vítimas foram levadas para um hospital, e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. As motivações por trás do ataque ainda são desconhecidas.

Officers are at the scene of a stabbing in Leicester Square.



A man has been arrested & is in custody.



We don't believe there are any outstanding suspects.



Two victims, an 11-yr-old girl & a 34-yr-old woman, have been taken to hospital & we await an update on their condition.