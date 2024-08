Entrevista de Trump a Musk atrasa, e bilionário culpa ataque

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Mais uma tentativa de fazer um grande evento político no X (ex-Twitter) falhou, ao menos por alguns minutos. Uma entrevista de Donald Trump a Elon Musk, marcada para as 21h (horário de Brasília) atrasou por aproximadamente 40 minutos. Diversos usuários relataram que não conseguiam acessar a live.

A Folha tentou entrar na conversa tanto pelo celular quanto pelo desktop por aproximadamente 30 minutos. Conseguiu acessar apenas às 21h32, pelo celular, mas a entrevista não havia começado.

Dono do X, Musk culpou um ataque massivo pela falha e disse que estava trabalhando para resolvê-la. Nas redes sociais, porém, o problema remeteu imediatamente ao fracasso do lançamento da candidatura do republicano Ron DeSantis à vaga do partido na disputa pela Casa Branca, em maio do ano passado.

A transmissão foi marcada por diversas falhas técnicas, ganhando ares de prenúncio ao derretimento do governador da Flórida que se viu a partir de então.

Golpistas aproveitaram o interesse na conversa entre Musk e Trump. No YouTube, um canal que simula pertencer à Tesla transmite um vídeo que se anuncia como a entrevista, mas na verdade parece ser uma versão do bilionário criada por inteligência artificial em que ele pede que o espectador deposite uma criptomoeda em troca de receber o dobro do valor depositado.

Por volta das 21h40, quase 10 mil pessoas assistiam o vídeo. Apoiadores do empresário, por sua vez, afirmam que ele e Musk "quebraram a internet".

Trump havia sido banido pelo Twitter em 2021, após o 6 de Janeiro e antes de a plataforma ter sido adquirida por Musk. O empresário lançou sua própria versão da rede social, chamada Truth, e se manteve nela mesmo após o X autorizar novamente sua conta. A exceção havia sido o dia em que foi fichado na Geórgia, quando postou sua foto retirada pelas autoridades naquele dia.

Nesta segunda, Trump voltou com força total à sua conta no X, e fez diversas postagens. Em resposta, a campanha de Kamala Harris usou uma conta na Truth para tirar sarro da falha da conversa com Musk, repostando um comentário feito pelo empresário após o fracasso de DeSantis.

"Wow! O lançamento no Twitter de DeSanctus é um desastre! A campanha inteira dele será um desastre. Prestem atenção!", disse Trump na época.