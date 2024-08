Terremoto de magnitude 4,4 faz tremer Los Angeles; veja o vídeo!

Um abalo sísmico de magnitude 4,4 fez tremer, esta segunda-feira (12), a região de Los Angeles, segundo informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O sismo ocorreu por volta das 12h20 (16h20 em Brasília), a uma profundidade de 12,1 quilômetros, com epicentro nos arredores da cidade de Pasadena, localizada no condado de Los Angeles.

O abalo foi sentido em várias regiões da cidade de Los Angeles e os bombeiros iniciaram uma análise dos danos, destacou a prefeita da cidade, Karen Bass, numa mensagem na rede social X.

Entretanto, o Departamento de Bombeiros de Los Angeles revelou que não foram registrados feridos e não se verificaram danos significativos nas infraestruturas.

Já o Departamento de Polícia avisou os residentes para "estarem preparados para réplicas", embora não se esperem abalos significativos.

Significant earthquake just felt in the Los Angeles area. Reminder, please use 911 only for emergencies. Be prepared for aftershocks.