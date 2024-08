Homem não pode seguir processo por morte na Disney porque... teve Disney+

Jeffrey Piccolo foi com a sua mulher à Disneyland, em outubro do ano passado, onde visitaram um restaurante irlandês. Depois de comer a refeição, a mulher sofreu um ataque agudo de alergia alimentar e, apesar de lhe terem dado rapidamente um antídoto, acabou morrendo.

O marido decidiu processar o parque temático e exigiu uma indenização de 50 mil dólares (cerca de 270 mil reais), mas deparou-se com um impedimento por parte da empresa.

De acordo com os autos do processo, citados pelo The Guardian, devido ao fato de Tangsuan ter uma alergia grave aos lacticínios e aos frutos secos, Piccolo afirma que ele e a sua mulher questionaram inúmeras vezes o empregado do restaurante sobre a possibilidade de a comida não conter substâncias que poderia causar alergias.

Alega que "lhes foi assegurado que o pedido dela não continha nenhuma substância prejudicial". Pouco depois de jantar, Piccolo afirma que a sua mulher sofreu uma "reação alérgica aguda grave" e morreu mais tarde no mesmo dia, em 5 de outubro.

A investigação do médico legista "determinou que a causa da sua morte foi anafilaxia devido a níveis elevados de lacticínios e frutos secos no seu sistema", afirma a ação judicial contra a Walt Disney Parks and Resorts. Piccolo argumenta que os atendentes foram negligentes e está processando a Disney por danos superiores a 50.000 dólares, conforme a queixa.

A Disney, num processo judicial analisado pelo Guardian, respondeu e argumentou que o caso deveria ser rejeitado e resolvido fora do tribunal porque Piccolo concordou com os termos de uso da empresa - que afirmam que os usuários concordam em resolver quaisquer disputas com a empresa fora do tribunal por meio de arbitragem - quando ele se inscreveu para um mês de teste gratuito do Disney + em 2019, e novamente em 2023, quando comprou os bilhetes para os parques temáticos da Disney usando a sua conta Disney.

Os advogados da Disney afirmam que os termos do Disney+ declaram: "Quando cria uma conta Disney+ ou ESPN+, também concorda com os Termos de Utilização da Walt Disney Company", que "regem a sua utilização de outros Serviços Disney". Os serviços incluem "lugares, software, aplicativos, conteúdos, produtos e serviços", que incluem o páginas Web dos Parques e Resorts Disney, afirmam.

A Disney argumentou que os termos de utilização incluem uma cláusula de arbitragem que se aplica a "todos os litígios", incluindo os que envolvem "The Walt Disney Company ou as suas filiais" e que a Walt Disney Parks and Resorts é uma filial da Walt Disney Company.

Em agosto, os advogados de Piccolo responderam às alegações da Disney num processo, argumentando que a posição da empresa "se baseia no argumento incrível de que qualquer pessoa que se inscreva numa conta Disney+, mesmo em experiências gratuitas que não são prolongadas para além do período experimental, teria renunciado para sempre ao direito a um julgamento com júri de que goza e a qualquer futura propriedade a que esteja associada e, em vez disso, teria concordado em arbitrar todo e qualquer litígio contra toda e qualquer entidade e afiliada da Disney, independentemente da distância que separa a utilização do serviço de streaming Disney+, incluindo indenizações por danos pessoais e por morte".

"Esta argumentação chega o surrealismo", acrescentam os advogados de Piccolo no processo.

Os seus advogados argumentaram também que Piccolo concordou com os termos em seu nome, e não em nome da sua mulher ou do seu patrimônio, quando clicou em "concordar e continuar" na página de registo do Disney+.

Foi marcada uma audiência para 2 de outubro de 2024, onde o processo verá novos desenvolvimentos.

