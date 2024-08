"Vou ter de parar": Meteorologista sofre ataque de pânico ao vivo

O meteorologista australiano Nate Byrne sofreu um ataque de pânico, ao vivo, enquanto apresentava a previsão do tempo, na segunda-feira, no programa 'News Breakfast' da Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Durante a transmissão, Byrne, que anteriormente já havia se pronunciado sobre a sua luta contra os ataques de pânico, acabou por pedir para passar a emissão à jornalista Lisa Miller, quando apresentava a previsão do tempo para as regiões de Queensland e Nova Gales do Sul.

"Vou ter de pedir para parar por um segundo. Alguns de vocês devem saber que ocasionalmente sou afetado por alguns ataques de pânico, e na verdade, isso está acontecendo neste momento. Lisa, talvez te possa continuar a transmissão", disse.

A jornalista acatou o pedido e aproveitou ainda o momento para lembrar um artigo que o colega já havia escrito sobre este problema, em 2022.

Alguns minutos depois, Nate regressou, mais calmo, ao programa, e pediu desculpa aos telespectadores pelo susto.

"Peço desculpa se assustei alguém", disse.

Mais tarde, o australiano viria mesmo a destacar que, após ver o vídeo do sucedido, percebeu que os sinais de um ataque de pânico podem não ser óbvios para quem vê.

O momento rapidamente se tornou viral na Internet, com muitos utilizadores a expressarem o seu apoio a Nate e a elogiarem a postura dos seus colegas de equipe.

Australian Weatherman Has Panic Attack Live On Air



Nate Byrne from ABC was in the middle of presenting the forecast when he had to stop. pic.twitter.com/Fys1eDq9me