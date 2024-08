Bebê de um ano morre em acidente de carro após ser raptada pelo pai

Uma bebê de apenas um ano morreu em um acidente de carro depois de ter sido raptada pelo pai, juntamente com os irmãos, em Virginia Beach, nos Estados Unidos.

De acordo com a ABC News, tudo começou quando a Polícia do Estado da Virgínia respondeu a um esfaqueamento, em um incidente que disseram acreditar estar "relacionado com questões domésticas". Na ocasião, duas vítimas do sexo feminino, uma adulta e uma jovem, foram transportadas para o hospital com vários ferimentos de faca.

As vítimas teriam sido esfaqueadas pelo suspeito, identificado como Dana Plummer, que fugiu depois com os três filhos do local.

As três crianças foram identificadas como Zayin Plummer, de 7 anos, Zayir Plummer, de 5 anos, e Za'riyah Plummer, de 1 ano.

A polícia identificou o veículo do suspeito graças a uma denúncia de um cidadão e tentou pará-lo, contudo, o homem recusou-se a parar e fugiu por uma estrada em direção a Maryland. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu o veículo.

As três crianças desaparecidas foram localizadas no local. A criança de um ano foi transportada para um hospital, mas acabou morrendo.

O suspeito foi preso.

