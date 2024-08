Homem é detido por homicídio cometido há mais de 50 anos graças a DNA

Um homem foi detido no estado do Idaho, nos Estados Unidos, em ligação com o homicídio a tiros de uma mulher, na Califórnia, há mais de 50 anos.

O Gabinete do Xerife do Condado de Marin revelou que foram provas de DNA que levaram as autoridades até Michael Eugene Mullen, de 75 anos, o suspeito da morte de Nina "Nadine" Fischer em 1973.

O homem foi detido perto de Salmon, na quarta-feira, e está preso preventivamente, enquanto aguarda a extradição para a Califórnia.

A vítima vivia em San Rafael, na Califórnia, com o marido e a filha pequena, quando foi morta a tiros, em 1973. Tanto Fischer como o marido eram de nacionalidade sueca e, na época, preparavam-se para regressar à Suécia.

O marido de Fischer encontrou o seu corpo quando regressou a casa do trabalho. A mulher sido abusada sexualmente e baleada três vezes. A filha, de 2 anos, foi encontrado ilesa em outro quarto.

Na época, foram interrogadas algumas pessoas, mas a investigação não deu origem a qualquer pista e o caso foi arquivado.

Em 2021, o Gabinete do Xerife do Condado de Marin enviou o caso para o Programa de Pesquisa Familiar do Departamento de Justiça da Califórnia, que compara o DNA de cenas de crime com uma base de dados de DNA.

Passados vários meses, o DNA resultou numa possível pista e, após mais três anos de investigação, Mullen foi identificado como o suspeito do homicídio.

