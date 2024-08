Policiais levam filha de colega morto ao 1.º dia de aulas e emocionam

Os policiais do departamento de Los Angeles, nos EUA, prestaram homenagem a um colega que morreu vítima de câncer ao acompanharem a filha no primeiro dia de aulas. Vários agentes se alinharam na entrada da escola e aplaudiram quando Gia, de 7 anos, chegou. A menina foi cumprimentando cada um dos colegas do pai.

Gonzalo Galvez morreu no início do mês, vítima de uma leucemia. A mulher do policial, Racquel, contou ao ABC News que o marido esteve sempre presente no primeiro dia de aulas dos dois filhos, Gia e o irmão, de 11 anos.

A mulher contou ainda que o fato dos policiais terem se reunido para acompanharem a menina teve muito significado para ela e para os dois filhos.

Gia caminhou com uma fotografia do pai nas mãos enquanto ia para a escola e parou para abraçar cada policial. "Queríamos estar lá para ela saber que sempre estaremos presentes para a ajudar", disse um dos colegas de Galvez.

Os agentes garantem que foi ótimo terem a oportunidade de "ver o sorriso no rosto da filha" de Galvez, que descreveram como um mentor e um líder.

