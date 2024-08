Aeroporto do Japão cancela voos após tesoura sumir de loja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 200 voos atrasaram e 36 deles foram cancelados no Novo Aeroporto de Chitose, no Japão, após uma tesoura sumir de uma loja localizada ao lado de um portão de embarque. Horas depois, o aeroporto chegou a fechar por medo de algum ataque dentro de um avião. O caso aconteceu no último sábado (17).

Segundo a BBC, enormes filas foram criadas depois que a equipe de segurança precisou rever protocolos e refazer os controles de segurança.

Só depois de algumas horas que os voos foram retomados, embora a tesoura só tenha sido encontrada no dia seguinte. Ela estava na mesma loja e foi achada por um funcionário.

O Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo solicitou que o aeroporto de Hokkaido investigue a causa para evitar que algo do tipo ocorra novamente.

"Estamos cientes de que este também é um incidente que pode estar ligado a sequestro ou terrorismo, e trabalharemos novamente para garantir uma conscientização completa do gerenciamento", disse o aeroporto.