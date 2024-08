Explosão de pneu de avião deixa dois mortos em aeroporto nos EUA

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida após um "incidente" nas instalações de manutenção da transportadora aérea Delta Air Lines, no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A empresa não deu detalhes sobre as causas do incidente que ocorreu durante a manhã desta terça-feira (27), mas a estação norte-americana WSB2 revelou que se tratou da explosão de um pneu.

Em comunicado, a Delta garantiu estar a "trabalhar com as autoridades locais e conduzindo uma investigação completa para determinar o que aconteceu", acrescentando ainda que está "de coração partido" e "grata pela ação rápida dos serviços de emergência e equipes médicas no local".

O incidente não teve impacto nas operações do aeroporto.

