"Vou ter um coração novo!" Menino anuncia cirurgia aos amigos

Ao ficar sabendo que seria submetido a um transplante de coração, John-Henry, de seis anos, não resistiu a contar a ‘boa nova’ a todos os seus amigos na Cleveland Clinic Children's, no estado norte-americano do Ohio.

“Phyllis, vou ter um coração novo! Olá! Vou ter um coração novo”, diz o menino à medida que se depara com os funcionários da instituição, num vídeo publicado pela unidade na rede social TikTok.

John-Henry nasceu com síndrome do coração esquerdo hipoplásico, uma doença congênita rara que ocorre quando o lado esquerdo do coração não se forma como esperado durante a gravidez. A patologia tem impacto no fluxo sanguíneo através do coração, fazendo com que o lado direito do órgão tenha de bombear sangue para os pulmões e para o resto do corpo, ficando sobrecarregado.

A criança necessitava de vários procedimentos cirúrgicos para tratar a condição mas, quando começou a ter falência cardíaca, um transplante tornou-se a única opção, noticiou o Good Morning America.

O menino ficou em lista de espera em dezembro de 2023 e, em maio deste ano, foi encontrado um dador.

“Entrei no quarto com lágrimas nos olhos para contar ao John-Henry e, quando lhe disse, ele disse que tinha de ir dizer a todo mundo”, recordou a mãe do menor, Sarah Lee.

A criança recebeu o transplante no dia seguinte no Cleveland Clinic Children's Hospital for Rehabilitation. No dia 23 de agosto, John-Henry pôde ir para casa, onde continua a se recuperar.

“A doação de órgãos salvou a vida do meu filho. Sem ela, ele não estaria vivo neste momento. Vamos cuidar muito bem deste coração especial e estamos eternamente gratos ao nosso doador e à sua família”, disse a mãe do menino.

Leia Também: Europeus adotam ventilador portátil como item de 'sobrevivência' no verão