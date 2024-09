Urso "assalta" carro e volta para as crias com batatas fritas; vídeo

As imagens de um 'assalto' protagonizado por um urso-negro foram registradas e compartilhadas com a imprensa norte-americana.

O momento foi captado em Bartlett, no estado norte-americano de New Hampshire.

O vídeo mostra uma mamãe-urso entrando ao interior de um veículo estacionado através da janela, ficando 'pendurada' durante algum tempo.

Segundo Geoffrey Starr, que captou as imagens, as janelas tinham uma fita adesiva, apesar de estarem abertas, mas não foram um obstáculo ao urso, que facilmente as ultrapassou.

Segundo o departamento relacionado com as questões ligadas à natureza, os ursos são "oportunistas e vão procurar por comida humana quando a sua não estiver disponível".

Veja as imagens abaixo:

A bear sneaks into a car to snatch a packet of chips in New Hampshire pic.twitter.com/V866EsNMgC — TruthReport2K (@TruthReport2K) August 31, 2024

Leia Também: Três crianças e um homem são encontrados mortos em casa na Inglaterra