Baleia beluga Hvaldimir foi morta a tiros, revelam ativistas

Hvaldimir, a baleia beluga conhecida por ser suspeita de espionagem russa, foi encontrada morta na costa da Noruega no último fim de semana. Ativistas agora afirmam que a baleia foi assassinada a tiros e já apresentaram uma queixa formal às autoridades norueguesas.

De acordo com a associação One Whale, dedicada ao rastreamento de Hvaldimir, há "evidências convincentes" de que a baleia foi morta por ferimentos de bala. Um comunicado divulgado nas redes sociais detalha que vários veterinários, biólogos e especialistas em balística analisaram os ferimentos e concluíram que a morte foi resultado de um ato criminoso.

Siri Martinsen, veterinária e líder da organização de direitos dos animais NOAH, expressou preocupação com os "ferimentos alarmantes" encontrados na baleia, ressaltando a necessidade urgente de uma investigação policial.

Regina Haug, fundadora da One Whale, afirmou que soube imediatamente que o animal tinha sido morto a tiros ao ver o corpo. Ela mencionou ter visto uma bala alojada no corpo do animal e lamentou a morte de "um animal gentil e bondoso". Haug prometeu buscar justiça para Hvaldimir e pediu que qualquer informação sobre o assassinato seja compartilhada.

Hvaldimir ganhou notoriedade em 2019 quando foi avistado em águas norueguesas com um arnês rotulado "Equipamento de São Petersburgo", levantando suspeitas de espionagem. O nome Hvaldimir é um trocadilho com a palavra norueguesa para baleia, "hval", e o nome do presidente russo, Vladimir Putin.

O corpo de Hvaldimir foi encontrado flutuando perto da cidade de Risavika e, na segunda-feira, foi levado para uma unidade próxima do Instituto Veterinário Norueguês para realização de autópsia. O resultado da autópsia é esperado para as próximas três semanas.