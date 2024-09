Homem é preso por espancar bebê da namorada à saída do metrô em Madrid

Um homem de 19 anos foi preso pela polícia espanhola, após ter, supostamente, esmurrado o filho bebê da sua namorada repetidas vezes na cabeça.

O caso aconteceu à saída da estação de metrô Aviación Espanhola, em Madrid, na Espanha, na noite de quarta-feira (4), segundo o diário ABC.

O suspeito estava a caminho de casa da mulher com ela e com o bebê de sete meses quando se deu o incidente. Na estação de metrô, a mulher, de 22 anos, pediu-lhe que subisse com o bebê pelas escadas, enquanto ela carregava o carrinho do bebê.

Subindo separados, quando a mãe da criança o encontrou percebeu que o bebê tinha ferimentos na cabeça. "Quando ele me devolveu o bebê, reparei em um hematoma forte que não tinha antes. Perguntei ao Mohamed e ele respondeu que tinha caído no chão", disse mais tarde a mulher à Polícia Municipal, que se deslocou ao local, alertada pelos serviços de emergência que também estiveram presentes.

Depois, o homem foi contactado pelas autoridades e confrontado com as acusações, respondendo: "Sofro de ansiedade, tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), mas não tenho orientação médica. Além disso, bebi um pouco e a minha cabeça tombou um pouco, batendo na criança".

O diário ABC cita fontes próximas da investigação, que explicaram que um inspetor de segurança da região da rede do metro de Madrid forneceu as imagens de videovigilância do momento, nas quais, supostamente, é possível ver o suspeito esmurrando repetidas vezes o bebê na cabeça.

A criança foi transportada para o hospital San Carlos, onde ficou internado para observação.

Nesta quinta-feira (5), o suspeito apresentou-se na delegacia acompanhado pelo pai e foi preso. Disse em depoimento que "as vezes" tem "ataque de ira".

