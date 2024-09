Kamala Harris: O passado sombrio da candidata presidencial dos EUA (e o papel do Brasil nisso) - No dia 21 de julho de 2024, o presidente Joe Biden anunciou a sua desistência da corrida presidencial e declarou o seu apoio à vice-presidente Kamala Harris para se tornar a candidata democrata nas eleições deste ano. Esta decisão ocorreu após pressão substancial interna do Partido Democrata para que Biden se afastasse, devido a preocupações crescentes sobre a sua aptidão mental e saúde física. Biden está atualmente se recuperando de Covid-19 e revelou a novidade compartilhando post no Twitter. Após o anúncio, Kamala Harris aceitou o apoio de Biden e agora busca a confirmação para ser a representante democrata na disputa. Parece quase garantido que ela será eleita a escolha na Convenção Nacional Democrata em agosto. De fato, Kamala Harris fez história nos EUA como a primeira mulher vice-presidente, bem como a primeira mulher negra e sul-asiática-americana a ser eleita para um dos dois cargos mais altos do país. As jovens negras e do sul da Ásia têm razão em olhar para Harris e sentirem-se empoderadas com o futuro, que agora parece mais plausível a possibilidade de ter uma mulher negra como presidente. E sabia que ela tem uma inesperada conexão com o Brasil? Da carreira profissional e política de sucesso às questões controversas que se envolveu, conheça a jornada de Kamala Harris a candidatura à presidência dos Estados Unidos. Clique na galeria a seguir!

