Vice de Trump diz que massacres em escolas são 'fatos da vida'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em comício na cidade de Phoenix, no Arizona, JD Vance disse que massacres em escolas são "fatos da vida".

Vice de Trump defende que restrição de armas não vai reduzir massacres. Questionado sobre o que pode ser feito para reduzir quantidade de massacres em escolas nos Estados Unidos, o país com a maior quantidade deles no mundo, Vance disse: "Se você é um psicopata e quer fazer manchetes, você percebe que nossas escolas são alvos fáceis. E temos que reforçar a segurança em nossas escolas. Temos que reforçar a segurança para que, se um psicopata quiser entrar pela porta da frente e matar um bando de crianças, eles não consigam".

Vance chamou massacre na Geórgia de "tragédia horrível". O candidato a vice desejou "orações" aos familiares das vítimas do massacre ocorrido na Apalachee High School, em Windon, na Geórgia. "Nenhum pai deveria ter que lidar com isso. Nenhuma criança deveria ter que lidar com isso", disse.

Candidato criticou plano de Kamala Harris de limitar armas. "A resposta de Kamala Harris para isso é tirar as armas dos cidadãos americanos que obedecem às leis. Estados com leis rígidas sobre armas têm muitos tiroteios em escolas. E os estados sem leis rígidas sobre armas, alguns deles têm tiroteios em escolas também. Então, claramente, leis rígidas sobre armas não são a coisa que vai resolver esse problema", disse.

Democrata respondeu em rede social. "Tiroteios em escolas não são apenas um fato da vida. Não precisa ser assim. Podemos tomar medidas para proteger os nossos filhos - e iremos", publicou na sua conta da rede social X (antigo Twitter).

"Se esses psicopatas vão atrás dos nossos filhos, temos que estar preparados para isso. Não precisamos gostar da realidade em que vivemos, mas é a realidade em que vivemos. Temos que lidar com isso", J.D. Vance, candidato a vice de Donald Trump.

TIROTEIO MATOU 4 PESSOAS E DEIXOU 9 FERIDAS

Colin Gray, de 54 anos, responderá por quatro acusações de homicídio culposo, duas acusações de homicídio de segundo grau e oito de crueldade contra crianças. As autoridades dizem que ele "permitiu conscientemente que seu filho tivesse acesso a armas".

O filho dele, Colt Gray, 14, deve comparecer hoje a um tribunal para responder por quatro acusações de assassinato. Ele será julgado como adulto, como permite a lei estadual da Geórgia, afirmou Chris Hosey, diretor do Departamento de Investigação da Geórgia.

Polícia investiga se arma usada no ataque foi um presente, segundo CBS News. Colt Gray teria recebido o rifle AR-15 em dezembro de 2023.

Na quarta (4), o adolescente abriu fogo contra colegas e professores na Apalachee High School. Ele matou quatro pessoas e deixou nove feridos antes de ser detido por policiais. O xerife do Condado de Barrow, Jud Smith, disse que todos os feridos devem se recuperar totalmente. A motivação do crime ainda não foi divulgada.

Em 2023, Colt Gray e seu pai foram ouvidos pela polícia após o jovem publicar na internet que faria um ataque na escola. O pai disse que tinha armas de caça em casa, mas que seu filho não tinha "acesso não supervisionado a elas". No relatório, o policial descreveu o garoto como "reservado" e "calmo" e disse que ele "garantiu que nunca fez nenhuma ameaça de atirar em nenhuma escola".

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

Dois estudantes e dois professores morreram. Eles foram identificados como Mason Schermerhorn, 14, Christian Angulo, 14, Richard Aspenwall, 39, e Christina Irimie, 53. Nove pessoas ficaram feridas, sendo oito alunos e um professor.

Biden diz "estar em luto" com mortes em escola. "Não podemos considerar isso normal", disse o presidente, "O que deveria ter sido uma alegre temporada de volta às aulas em Winder, Geórgia, agora se transformou em outro lembrete horrível de como a violência armada continua a destruir nossas comunidades. Estudantes em todo o país estão aprendendo a se abaixar e se proteger em vez de ler e escrever".

Kamala Harris também se pronunciou sobre tiroteio. "É simplesmente ultrajante que todos os dias em nosso país, nos Estados Unidos da América, os pais tenham que mandar seus filhos para a escola preocupados se seus filhos voltarão vivos ou não para casa", disse em comício.

Trump, sobre atirador: "monstro doente e perturbado". "Nossos corações estão com as vítimas e entes queridos daqueles afetados pelo trágico evento em Winder, Geórgia", postou o ex-presidente em sua plataforma Truth Social. "Essas crianças queridas foram tiradas de nós cedo demais por um monstro doente e perturbado".

Somente este ano, os EUA registraram 384 tiroteios em massa, classificados como incidentes com ao menos quatro vítimas, mortas ou feridas. Ao menos 11.557 pessoas morreram em 2024 em razão da violência armada nos EUA. As informações são da ONG Gun Violence Archive.