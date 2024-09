Jovem encontrada viva 12 dias após desaparecer em desfiladeiro nos EUA

Uma jovem, de 24 anos, foi encontrada com vida, mas "gravemente desidratada", 12 dias após desaparecer durante um acampamento de mineração, numa zona montanhosa, em Nevada City, no estado norte-americano da Califórnia.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Nevada, a vítima, identificada como Esmeralda Marie Pineda, foi resgatada durante a tarde de sexta-feira (6).

"No dia 6 de setembro de 2024, os agentes do Gabinete do Xerife do Condado de Nevada (NCSO) localizaram Esmeralda Marie Pineda, de 24 anos, no topo do desfiladeiro fluvial nas proximidades do rio Yuba e do riacho Sweetland", anunciou a autoridade numa publicação na rede social Facebook.

A jovem estava "gravemente desidratada" e "precisava de cuidados médicos imediatos", tendo sido transportada de helicóptero para um hospital. Desconhece-se, contudo, a "extensão do seu estado e dos seus ferimentos".

"O Gabinete do Xerife e os nossos voluntários de busca e salvamento percorreram um extenso terreno durante a nossa busca, e estamos gratos por a termos encontrado viva", disse o Sargento Dustin Moe, citado na nota.

Pineda desapareceu no último dia 26 de agosto, enquanto estava num acampamento de mineração perto da bifurcação de um rio e um riacho, uma zona considerada de "natureza traiçoeira".

