Dois aviões colidem em aeroporto nos Estados Unidos; veja as imagens

Dois aviões da Delta Air Lines colidiram, nesta terça-feira (10), no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, nos Estados Unidos, quando ambos estavam taxiando para decolar.

Segundo a CNN Internacional, que cita o porta-voz da Delta Air Lines, Anthony Black, a ponta da asa de um Airbus A350 da Delta "entrou em contato" com um avião regional CRJ 900 da Delta, operado pela Endeavor Airlines.

Já de acordo com um porta-voz do aeroporto, o incidente não provocou feridos e os passageiros do voo regional foram levados de ônibus para o terminal, enquanto o outro avião conseguiu seguir viagem.

No momento da colisão, havia 221 passageiros no Airbus e 56 no avião regional.

Nas redes sociais, vídeos - que pode ver na galeria acima - mostram a cauda do voo regional quebrada no chão.

Em comunicado, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) indicou que "enquanto o voo 295 da Delta Air Lines se preparava para partir no aeroporto internacional de Hartsfield-Jackson Atlanta, a ponta da sua asa bateu na cauda do voo 5526 da Endeavor Air".

"O Airbus A350 da Delta dirigia-se para Tóquio. O Bombardier CRJ900 da Endeavor dirigia-se para Lafayette, Louisiana", acrescentou a FAA, que irá investigar o incidente.

