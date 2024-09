Veja trechos do debate entre Donald Trump e Kamala Harris nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os principais confrontos no primeiro debate entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, que concorrem à Presidência dos Estados Unidos, rondaram os temas que têm se mostrado centrais nesta corrida pela Casa Branca, como o direito ao aborto e a questão migratória.

No geral, Kamala conseguiu pressionar seu adversário, que foi corrigido diversas vezes pelos moderadores após repercutir informações falsas ou enganosas. Veja abaixo os momentos mais importantes deste que talvez tenha sido o único embate entre os dois candidatos. A eleição ocorre em 5 de novembro.

QUESTÃO RACIAL

Questionado sobre o fato de ter questionado a identidade de Kamala como mulher negra, Trump disse não se importar com a raça da oponente. "Honestamente, acho que é uma tragédia termos alguém que quer ser presidente e que constantemente, ao longo de sua carreira, tentou usar a raça para dividir o povo americano", respondeu a democrata.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ao falar sobre o conflito no Leste Europeu, Kamala defendeu o apoio que os EUA dão à Ucrânia contra a invasão russa e afirmou que, se não fosse impedido, o próximo passo do presidente Vladimir Putin seria invadir a Polônia. "Por que você não diz aos 800 mil poloneses-americanos aqui mesmo na Pensilvânia o quão rapidamente você desistiria em prol de favores e do que você acha ser uma amizade com alguém que é conhecido por ser um ditador e que te comeria no almoço?"

MARXISMO

Durante o debate, Trump repetiu que Kamala é marxista, em mais uma tentativa de pintá-la como uma candidata radical, e emendou sua argumentação com a questão migratória. "Muitas dessas pessoas chegando são criminosas, e isso é ruim para a economia também", afirmou ele. "Aposto que migração é a pior coisa que poderia acontecer com a nossa economia."

MIGRAÇÃO

Uma das correções que os moradores do debate precisaram fazer foi em relação a uma fala de Trump a respeito de migrantes. O republicano afirmou que, "em Springfield, (...) os imigrantes que chegaram estão comendo os gatos, as pessoas estão comendo os pets dos moradores".

"A ABC News fez uma checagem com o prefeito da cidade, ele disse que não houve nenhuma denúncia específica sobre pets sendo machucados ou abusados por indivíduos da comunidade migrante", afirmou o moderador da emissora.