Apoiadores de Trump espalham teoria da conspiração sobre escuta em brincos de Kamala

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os apoiadores do candidato à Presidência dos Estados Unidos Donald Trump estão espalhando uma teoria da conspiração segundo a qual sua adversária, Kamala Harris, estava usando fones de ouvido embutidos em seu brinco para debater na noite desta terça-feira (10) com o republicano, que foi criticado por seu mau desempenho no evento.

"Parece que Kamala Harris estava sendo treinada usando fones de ouvido embutidos em seus brincos durante o debate presidencial da ABC contra o presidente Trump", publicou no X uma conta com mais de 500 mil seguidores que costuma publicar notícias falsas, segundo a revista americana Wired.

A desinformação se espalhou rapidamente na rede social. De acordo com o veículo, uma publicação feita por outra conta pró-Trump sobre o assunto teve mais de 5 milhões de visualizações.

Uma das pessoas que ajudaram a difundir a notícia falsa foi a ativista de extrema direita e ex-candidata republicana ao Congresso Laura Loomer, que viajou no avião do republicano para o debate organizado pela emissora ABC News, segundo a NPR. A aliada de Trump, que já se descreveu com como "islamofóbica orgulhosa" e disse ser pró-nacionalismo branco, é conhecida por difundir desinformação.

A teoria se baseia em uma vaga semelhança dos brincos de pérola que Kamala usava com acessórios da Nova Audio Earrings, que produz modelos acoplados com fones de ouvido. A reportagem não encontrou brincos da empresa que sejam iguais aos da candidata -o que não impediu apoiadores de Trump de invadir as caixas de comentários da marca no Instagram.

Após protagonizar, em junho, um debate contra Joe Biden que foi o pontapé para o democrata desistir da tentativa de reeleição, Trump ficou na defensiva contra Kamala até mesmo em temas delicados para o Partido Democrata, como a situação da economia e a migração.

Em alguns momentos, a candidata riu das colocações do republicano, como no momento em que ele falou que, "em Springfield, (...) os imigrantes que chegaram estão comendo os gatos, as pessoas estão comendo os pets dos moradores". Trump foi desmentido em seguida pelo moderador.

"E você fala de extremismo", respondeu ela, antes de citar a carta de apoio à sua candidatura de mais de 200 ex-funcionários de políticos republicanos. "Se você quer realmente saber quem é este candidato, se ele já não deixou claro, apenas pergunte às pessoas que trabalharam com ele."

Trump, por sua vez, estava visivelmente irritado, especialmente após os ataques de Kamala. Em um deles, a democrata convidou o espectador a ir aos comícios de Trump para comprovar que, segundo ela, o rival faz discursos incoerentes que entediam as pessoas e as fazem saírem mais cedo dos eventos.