Europa central se prepara para grandes inundações nos próximos dias

Vários países da Europa Central estão se preparando para enfrentar grandes inundações nos próximos dias devido à previsão da passagem do ciclone Boris, que deve ocorrer no fim de semana, segundo os serviços meteorológicos locais.

Meteorologistas da Polônia e da República Tcheca alertam que algumas regiões desses países poderão registrar até 400 litros de água por metro quadrado nos próximos quatro dias. Já Áustria e Eslováquia devem receber cerca de 200 litros de chuva no mesmo período.

Como precaução, eventos culturais programados para o fim de semana foram cancelados nos quatro países, e reservatórios de água, principalmente em áreas próximas a barragens, estão sendo esvaziados para conter o volume de chuvas.

Na Polônia, o sul do país, especialmente cidades como Wroclaw e Opole, às margens do rio Oder, está sob alerta. "Há um risco real de inundações locais entre sexta-feira e domingo", avisou o serviço meteorológico polonês. A cidade de Wroclaw, com 675 mil habitantes, já formou uma unidade de crise para lidar com a situação.

Na República Tcheca, o ministro do Meio Ambiente, Petr Hladik, alertou que o cenário pode se assemelhar às inundações de 1997 e 2002. As enchentes de 1997 atingiram a região da Morávia, no leste do país, matando 50 pessoas e causando bilhões de dólares em prejuízos. A região deve ser novamente a mais afetada. Em 2002, o oeste do país sofreu com enchentes que resultaram em 17 mortes e danos ainda maiores.

Cidades da Morávia estão erguendo barreiras e preparando sacos de areia para se proteger das cheias, e rajadas de vento de até 100 km/h são esperadas. Além disso, dezenas de eventos culturais foram cancelados na região, incluindo o famoso festival anual de vinho em Znojmo, que costuma atrair milhares de visitantes.

Na Áustria, o festival romano em Carnuntum também foi cancelado. A emissora austríaca ORF alertou que o nível do rio Danúbio pode subir a patamares não vistos em cinco ou até dez anos. O ministro de Relações Exteriores da Áustria, Karl Nehammer, informou que o Exército está preparado para mobilizar até mil soldados, se necessário.

O Exército eslovaco e equipes de bombeiros voluntários também estão em estado de alerta. As previsões indicam que a intensidade da precipitação será maior do que a registrada em 2013, que devastou a Europa Central e foi considerada, na época, um evento "único em mil anos", segundo o site de meteorologia eslovaco imeteo.sk.

