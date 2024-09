Corpo de santa morta há 442 anos continua em bom estado de conservação

Santa Teresa de Jesús, também conhecida como Santa Teresa de Ávila, viveu na Espanha durante o século XVI. Embora tenha falecido há 442 anos, a Igreja afirma que seu corpo permanece em bom estado de conservação.

Os restos mortais são guardados sob um rigoroso esquema de segurança: há 10 chaves para o túmulo — três estão com a Ordem dos Carmelitas Descalços, três com o padre geral dos Carmelitas em Roma, três com o Duque de Alba e uma com o rei. Esse sistema de segurança foi estabelecido no século XVII.

Cada grupo de chaves desbloqueia uma parte do túmulo: a grade, o cofre de mármore e o cofre de prata. A abertura do túmulo foi realizada no final de agosto e exigiu autorização do Papa Francisco.

O processo contou com a presença de cientistas e médicos italianos. O objetivo era realizar uma análise do corpo, do coração, de um dos braços e de uma das mãos da santa para um reconhecimento canônico do estado de conservação, conforme relatado pelo El País.

De acordo com a Diocese de Ávila, foi possível verificar que o corpo de Santa Teresa está conservado da mesma forma desde a última exumação em 1914. Os pesquisadores compararam o estado atual com fotografias tiradas há 110 anos, que mostram o rosto e os pés da santa.

Foram feitas novas fotografias e radiografias dos restos mortais, e todo o material foi enviado para um laboratório na Itália. Nas próximas semanas, um relatório com as conclusões científicas sobre a conservação da santa será divulgado.

