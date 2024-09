Mulher em estado grave após ser salpicada com óleo quente em restaurante

Uma mulher, de 47 anos, sofreu ferimentos considerados graves após ser salpicada com óleo quente num restaurante, na noite de sábado (14), na Espanha.

De acordo com a estação espanhola Telecinco, o caso aconteceu na cidade de Mutilva, na comunidade de Navarra, e trata-se de um acidente de trabalho.

O alerta foi dado as 22h45 (hora local) e foi enviada uma equipe de emergência, que se deparou com a vítima com queimaduras na cabeça, tronco, braços e numa perna.

A mulher foi transportada para o Hospital Universitário de Navarra, em Pamplona, onde foi internada em estado muito grave.

O incidente está sendo investigado pelas autoridades.

