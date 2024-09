O que se sabe sobre Ryan Wesley Routh, acusado de tentar matar Trump

Ryan Wesley Routh, de 58 anos, foi identificado como o autor de uma segunda tentativa de homicídio contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas proximidades do Trump International Golf Club, em West Palm Beach, Flórida.

De acordo com informações da CBS News, Routh atualmente reside no Havaí, mas passou grande parte de sua vida na Carolina do Norte, onde estudou na Universidade Estadual Técnica e Agrícola, formando-se em 1998. Após concluir os estudos, ele fundou a empresa Camp Box Honolulu, especializada na construção de barracões de jardim.

Os problemas de Routh com a lei começaram nos anos 1990, quando foi acusado de emitir cheques sem fundos. Em 2002, enfrentou acusações mais graves, como posse de uma arma de destruição em massa. Registros do Departamento de Correções da Carolina do Norte também mencionam outros delitos, incluindo atropelamento e fuga, além de resistência à prisão.

Ele se registrou como eleitor não afiliado na Carolina do Norte em 2012, mas participou das primárias do Partido Democrata em março de 2024. Em sua conta na rede social X, suspensa recentemente, Routh criticava Trump, embora tenha votado no republicano em 2016. "Embora Trump tenha sido minha escolha em 2016, esperava que ele fosse um presidente melhor do que o candidato que conhecíamos. Mas fiquei desapontado, parece que a situação só piora", escreveu em 2020.

Em julho, após uma tentativa de assassinato contra Trump durante um comício na Pensilvânia, Routh exortou o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris a visitarem os feridos e comparecerem ao funeral de um apoiador que morreu no incidente.

Routh também demonstrava forte apoio à Ucrânia e chegou a viajar ao país após a invasão russa em fevereiro de 2022. No entanto, em entrevista à Newsweek Romania, revelou que, apesar da intenção de se alistar no Exército ucraniano, foi rejeitado por não ter experiência militar e pela idade avançada.

O FBI confirmou que o incidente no Trump International Golf Club está sendo tratado como uma tentativa de assassinato. Este é o segundo ataque contra Trump em poucos meses. O primeiro ocorreu em julho, quando um jovem de 20 anos atirou contra o ex-presidente em um comício na Pensilvânia, ferindo-o levemente. Na ocasião, o atirador foi abatido pelos serviços secretos, e uma pessoa da plateia perdeu a vida.

