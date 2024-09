Homem é acusado da morte das filhas e mulher de comentarista da BBC

Nesta segunda-feira, um homem de 26 anos foi formalmente acusado de assassinar a esposa e as duas filhas do comentarista da BBC, John Hunt, em um violento ataque na residência da família, localizada em Hertfordshire, Inglaterra.

De acordo com informações da Sky News, o suspeito, Kyle Clifford, também enfrenta acusações de sequestro e posse de armas ilegais. Clifford deverá comparecer hoje ao Tribunal de Westminster para responder pelas acusações.

O crime, ocorrido em 9 de julho, resultou nas mortes de Carol Hunt, de 61 anos, e de suas filhas Louise, de 25, e Hannah, de 28. As investigações foram intensas e detalhadas, como ressaltou o inspetor-chefe Nick Gardner, da Unidade de Crimes Graves que abrange as regiões de Bedfordshire, Cambridgeshire e Hertfordshire. "Nos últimos meses, trabalhamos incansavelmente para coletar o máximo de provas e determinar todas as circunstâncias envolvidas nesse trágico incidente", afirmou Gardner, em entrevista citada pela Sky News. O inspetor reconheceu a complexidade da investigação, que demandou tempo para chegar ao estágio atual das acusações.

No dia do ataque, Kyle Clifford invadiu a casa em Bushey, Hertfordshire, e atacou as três mulheres com um arco e flecha. Após o crime, ele fugiu do local, mas foi encontrado pelas autoridades cerca de 24 horas depois, próximo a um cemitério. A operação de captura não envolveu troca de tiros, mas Clifford foi hospitalizado em estado grave após ser detido.

O caso segue em julgamento, e a expectativa é de que mais detalhes sejam revelados durante a audiência no Tribunal de Westminster.

Leia Também: Comentador da BBC volta ao trabalho após homicídio da mulher e filhas