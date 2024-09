Soldados russos preveem morte em vídeo após missão punitiva em Donetsk

Dois operadores de drones russos gravaram um vídeo prevendo suas próprias mortes após serem enviados em uma missão praticamente suicida, aparentemente como forma de punição após uma discussão com o comandante. No vídeo, publicado postumamente no Telegram, Dmitry Goodwin Lysakovsky e Sergei Ernest Gritsai relataram ter recebido ordens para deixar seu esquadrão de drones e se juntar a um pelotão de infantaria que deveria invadir uma área de Donetsk, ocupada por tropas ucranianas.

No vídeo, os dois homens acusam o novo comandante, Igor Puzyk, de ter dado a ordem após um desentendimento. O conflito teria surgido porque os soldados acreditavam que suas habilidades com drones estavam sendo subutilizadas, o que irritou o comandante.

Além disso, Lysakovsky e Gritsai acusam Puzyk de facilitar o tráfico de drogas dentro da unidade, mentir sobre os ganhos no campo de batalha sob seu comando, e ser influenciado por um soldado com ligações a autoridades ucranianas.

"Estou indo para um ataque. Se eu voltar... bem, se não voltar, mostrem este vídeo para revelar a verdade", disse Lysakovsky na gravação.

Lysakovsky também fez um apelo para que as pessoas não se alistassem nas forças armadas russas. "Por favor, não sirvam o Ministério da Defesa. Nossa tarefa aqui é morrer para que os relatórios do comandante do regimento pareçam bons aos superiores. Vocês são apenas servos pessoais deles", alertou.

Os vídeos, amplamente compartilhados nas redes sociais, teriam causado desconforto no Ministério da Defesa da Rússia, que está em busca de aumentar o número de recrutas para o exército.

