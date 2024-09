Tempestade Boris deixa norte da Itália debaixo d'água; veja as imagens

A tempestade Boris, que atingiu o norte da Itália, forçou a evacuação de mais de 1.000 pessoas e resultou no fechamento de diversos serviços nesta quinta-feira. As regiões mais afetadas incluem a área metropolitana de Ravenna, com mais de 800 deslocados, e a de Bolonha, com cerca de 200 pessoas removidas de suas casas. As vítimas passaram a noite em abrigos criados pelos municípios locais.

"Estamos enfrentando uma emergência total... a situação é muito semelhante à que vivemos em maio passado", afirmou o prefeito de Ravenna, Michele De Pascale, em entrevista à Radio 24, conforme citado pela agência de notícias Reuters.

De Pascale explicou que as "chuvas devastadoras" que caíram nas regiões montanhosas da Emilia-Romagna provocaram inundações nas cidades situadas nas áreas planas.

Serviços interrompidos na Itália devido à tempestade Boris

Devido às enchentes, vários serviços foram interrompidos na região. Escolas nas províncias sob alerta vermelho, incluindo Bolonha, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, foram fechadas, e as empresas foram aconselhadas a permitir que seus funcionários trabalhem de casa. Além disso, cinco linhas ferroviárias foram suspensas.

Antes de atingir a Itália, a tempestade Boris passou por países da Europa Central e Oriental, causando pelo menos 21 mortes: sete na Romênia, sete na Polônia, quatro na Áustria e três na República Tcheca.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o rastro de destruição deixado pela tempestade no país.

