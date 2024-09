Ator de parque temático é acusado de ignorar crianças negras

Um ator que interpretava o personagem Rosita, no parque temático "Sesame Place", dedicado ao famoso programa infantil "Rua Sésamo", foi acusado de ignorar duas crianças negras durante um desfile no local.

O incidente ocorreu enquanto a mãe das meninas filmava suas filhas acenando e tentando chamar a atenção do personagem. No vídeo, Rosita parece deliberadamente recusar-se a cumprimentá-las. Sentindo-se ofendida, a mãe das crianças decidiu processar o parque, alegando discriminação racial.

O processo judicial, no valor de 25 milhões de dólares (aproximadamente 22,4 milhões de euros), foi movido em julho de 2022 e rapidamente gerou uma grande controvérsia, com outros pais relatando situações semelhantes. No entanto, o tribunal rejeitou a ação.

Em resposta às acusações, o parque defendeu-se afirmando que o vídeo não refletia com precisão o ocorrido. O parque explicou que o funcionário que vestia o traje de Rosita estava bastante abalado com as alegações. Segundo o comunicado, a intérprete não teria ignorado as crianças intencionalmente e o gesto de "não" que aparece no vídeo era uma resposta a múltiplos pedidos de outros visitantes para segurar seus filhos para fotos, algo que não é permitido.

Após o veredito favorável ao "Sesame Place", o parque emitiu uma nota oficial: "Os fatos apresentados demonstram que tratamos todos os nossos visitantes de forma igualitária".



