Homem é encontrado morto dentro de tonel de vinho na Espanha

Um homem de 78 anos foi encontrado morto na noite de sexta-feira dentro de um tonel de vinho em Portas, na província de Pontevedra, Galiza, na Espanha.

De acordo com fontes ouvidas pelo La Voz de Galicia, não foram identificados sinais de violência no corpo. A suspeita é de que o homem possa ter falecido devido à inalação de gases gerados pela fermentação do vinho ou por um mal súbito que o fez cair no tonel, como um possível ataque cardíaco.

A causa da morte ainda será confirmada após a realização da autópsia.

A Guardia Civil está investigando o caso. Equipes da Proteção Civil e Bombeiros de Ribadumia também estiveram presentes no local.

