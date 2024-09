Casas e estradas inundadas; veja as imagens das enchentes no Reino Unido

Várias regiões do Reino Unido enfrentaram inundações severas nesta segunda-feira, com casas, estradas e estabelecimentos comerciais submersos após uma forte tempestade. Segundo a Sky News, em apenas 48 horas, foram registrados 125,8 milímetros de chuva, o equivalente ao dobro da média esperada para todo o mês de setembro.

O alerta de chuva intensa, emitido pelas autoridades meteorológicas britânicas, entrou em vigor na manhã desta segunda-feira e deverá se estender até as 21h. As áreas mais afetadas incluem Northamptonshire, Bedfordshire e partes de Londres, onde a força da tempestade causou perturbações significativas no transporte e danos consideráveis a propriedades.

O serviço de meteorologia do Reino Unido (Met Office) também alerta para a possibilidade de mais chuvas nos próximos dias, o que pode agravar ainda mais a situação. Equipes de emergência estão trabalhando para atender as áreas atingidas e minimizar os prejuízos, enquanto moradores são orientados a evitar deslocamentos desnecessários e a se prepararem para possíveis novas enchentes.

