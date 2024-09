Imagens revelam "falha catastrófica" em testes de novos mísseis na Rússia

A Rússia realizou testes com os novos mísseis Sarmat, mas imagens de satélite divulgadas na rede social X (antigo Twitter) no sábado, 21 de setembro, indicam que o teste resultou em uma "falha catastrófica", segundo o jornal The Guardian.

Uma cratera de aproximadamente 60 metros no cosmódromo de Plesetsk, no norte da Rússia, chamou a atenção de especialistas da Maxar Technologies, empresa de tecnologia espacial, que investigaram o ocorrido. As imagens anteriores, capturadas no início do mês, não mostravam qualquer sinal de danos.

Timothy Wright, pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, nos Estados Unidos, explicou à agência Reuters que "uma das possíveis causas pode ser uma falha na primeira fase do intensificador ou uma falha mecânica catastrófica, fazendo com que o míssil caísse próximo ao silo e explodisse."

O desenvolvimento do míssil balístico intercontinental RS-28 Sarmat vem enfrentando sucessivos atrasos.

Vale lembrar que, na sexta-feira, 20 de setembro, a força aérea ucraniana informou que abateu cinco mísseis e 11 drones russos durante a noite

