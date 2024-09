Israel prepara-se para possível operação terrestre no Líbano

O chefe do Estado-Maior de Israel, Herzi Halevi, disse, esta quarta-feira (25), que os militares do país estão a preparar-se para uma possível operação terrestre no Líbano, à medida que o Hezbollah lança dezenas de projéteis contra Israel, incluindo um míssil direcionado a Telaviv - que simboliza o ataque mais profundo do grupo extremista até agora, segundo a agência de notícias Associated Press.

Halevi explicou que os mais recentes ataques aéreos israelitas foram projetados para "preparar o terreno para a possível entrada [no Líbano] e continuar a degradar o Hezbollah".

"Estamos preparando o processo de manobra", continuou, garantindo que o objetivo é permitir que os cidadãos do norte de Israel deslocados possam regressar às suas casas.

O ministro da Saúde do Líbano disse que ataques israelitas mataram recentemente mais de 50 pessoas, elevando o número de mortes nos últimos três dias para 615, com mais de 2.000 feridos.

A AP afirma que esta foi a semana mais mortal no Líbano desde 2006.

Israel e o Hezbollah têm trocado tiros na fronteira israelo-libanesa desde a ofensiva israelita em Gaza que se seguiu ao ataque do grupo palestino Hamas em 7 de outubro de 2023.

As forças israelitas aumentaram nos últimos dias a intensidade dos ataques no Líbano, fazendo o conflito escalar rapidamente.

