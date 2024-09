Anestesista confunde hemorragia interna com ansiedade e grávida morre

Um tribunal em Palma de Maiorca, na Espanha, considerou culpado por negligência um anestesista do hospital de Manacor pela morte de uma mulher grávida, após erro no diagnóstico. O médico será multado com valores entre 1.200 euros e 258 mil euros (cerca de R$ 7.368 a R$ 1.583.000).

A mulher, de nacionalidade alemã, deu entrada no hospital no dia 20 de agosto de 2015 para o nascimento de seu terceiro filho, enfrentando complicações devido a uma anemia grave. Embora tenha passado por uma cesariana, ela não sobreviveu. Segundo o Diario de Mallorca, após o parto, a paciente relatou mal-estar. Apesar do conhecimento sobre seu histórico médico, o anestesista orientou, por telefone, que ela tomasse remédios para ansiedade. No entanto, a mulher estava, na verdade, com uma hemorragia interna.

Na audiência preliminar realizada nesta quarta-feira, o anestesista admitiu sua negligência. Ele se declarou culpado pelo crime de homicídio por negligência profissional menos grave, e as partes envolvidas chegaram a um acordo.

