Mensagem de 200 anos atrás é encontrada dentro de garrafa na França

Estudantes de arqueologia encontraram uma garrafa durante uma escavação na cidade de Eu, localizada no norte da França. Na parte interna da garrafa, havia uma mensagem de quase 200 anos e duas moedas.

A mensagem menciona um homem chamado P.J. Féret, que, de acordo com registros da cidade, fez explorações na mesma área onde a garrafa foi localizada.

"P.J. Féret, um nativo de Dieppe, membro de várias sociedades intelectuais, realizou escavações aqui em janeiro de 1825. Ele continua suas investigações nesta vasta área conhecida como Cité de Limes ou Acampamento de César" Era o que dizia a mensagem encontrada na garrafa.

A descoberta foi divulgada nas redes sociais da prefeitura local, destacando que uma "cápsula do tempo" foi encontrada. A publicação informou que a mensagem estava em um pequeno frasco de sal do século 19, junto com duas moedas, tudo dentro de um pote de cerâmica. Essa cápsula do tempo foi enterrada há quase 200 anos em uma área que já havia sido investigada antes.

O feito ocorreu em 16 de setembro, e Guillaume Blondel, o líder da equipe de arqueólogos, comentou à BBC: "Foi um momento absolutamente mágico. Sabíamos que já tinham feito escavações aqui antes, no passado, mas encontrar uma mensagem de 200 anos atrás foi uma surpresa total."

Leia Também: Furacão Helene deixa pelo menos 43 mortos nos EUA