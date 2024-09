Xi Jinping entrega medalha a Dilma, agora 'velha amiga' da China

NELSON DE SÁ

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - Com transmissão ao vivo pela rede CCTV e outros canais, o líder chinês, Xi Jinping, entregou neste domingo (29) no Grande Salão do Povo, em Pequim, a Medalha da Amizade para a ex-presidente Dilma Rousseff, hoje no comando do Novo Banco de Desenvolvimento (Banco do Brics), em Xangai.

A honraria é a principal da China designada a estrangeiros e foi concedida pela primeira vez ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, em 2018. A filha da ex-presidente, Paula, veio ao país a convite de Pequim e acompanhou a cerimônia três fileiras atrás de sua mãe.

Xi descreveu Dilma como "representante excepcional" dos "muitos velhos amigos e bons amigos que compartilham os mesmos interesses com o povo chinês, 75 anos depois" do estabelecimento da República Popular da China, que deu início ao regime comunista. A data será comemorada nesta terça (1º).

O dirigente afirmou que "o povo chinês nunca esquecerá aqueles que fizeram contribuições notáveis para o desenvolvimento da China e fortaleceram seus laços".

Dilma era presidente quando recebeu Xi para a cúpula do Brics, em 2014, ano em que o grupo formado à época por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul lançou o projeto do Novo Banco de Desenvolvimento e o CRA (Contingent Reserve Arrangement), um arranjo de apoio recíproco de liquidez –duas ações consideradas importantes para a institucionalização do bloco emergente.

Declarando-se "profundamente honrada", ela afirmou, também em discurso, que a homenagem "é prova dos fortes laços entre nossos povos e países" e, ao final, improvisou a frase "o povo da China e o povo do Brasil são amigos". No mais, concentrou elogios no líder chinês.

"Reconheço no presidente Xi Jinping um verdadeiro campeão da cooperação internacional e um forte defensor do multilateralismo", afirmou. "Sua liderança tem sido fundamental na promoção da governança global, no enfrentamento dos desafios e no estímulo a uma ordem internacional mais justa e equitativa."

Este trecho do discurso de Dilma chamou a atenção da TV estatal. Segundo um analista ouvido pela transmissão, a declaração mostrou que os países em desenvolvimento mais importantes, como a China e o Brasil, estão se levantando para expressar suas vozes.

Toda a cúpula do Partido Comunista da China estava presente. Antes de Dilma e Xi, o veterano de guerra Huang Zongde também discursou, exaltando ao final "que o Exército de Libertação Popular alcance novas e grandes vitórias".

Xi saudou Huang e os demais homenageados chineses, de áreas como artes e educação, como heróis e modelos, no momento da celebração do 75º aniversário da China comunista. "Mudanças tremendas aconteceram nesta grande pátria, e o grande rejuvenescimento entrou em um curso irreversível", disse.