Líder do Hamas no Líbano é morto em ataque aéreo atribuído a Israel

O grupo islamita palestino Hamas anunciou que Fatah Sharif Abu Al Amin, um dos líderes da organização no Líbano, foi morto em um ataque aéreo no sul do país, supostamente realizado por Israel. Segundo o comunicado do Hamas, além de Fatah Sharif, o ataque também vitimou sua esposa, filho e nora, atingindo sua residência no campo de refugiados de Al Bass, próximo à cidade de Tiro.

Simultaneamente, a agência de notícias libanesa ANI relatou um ataque aéreo na mesma região. O exército israelense, por sua vez, afirmou ter conduzido ataques contra diversas infraestruturas do Hezbollah na região de Bekaa, no leste do Líbano, incluindo lançadores de mísseis e depósitos de armas. As forças armadas israelenses declararam que continuarão com ações intensivas para neutralizar a capacidade militar do Hezbollah.

Em outro incidente, três dirigentes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) foram mortos em um ataque aéreo no centro de Beirute, também atribuído a Israel. A FPLP, um grupo palestino de esquerda aliado ao Hezbollah, confirmou as mortes de Mohammad Abdel-Aal, Imad Odeh e Abdelrahmane Abdel-Aal em um prédio residencial no bairro de Cola, na capital libanesa.

Esses ataques são parte das intensas operações militares em resposta ao conflito em curso entre Israel, o Hamas e o Hezbollah, que se intensificou desde outubro de 2023.

