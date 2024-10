Avião para repatriar brasileiros no Líbano parte de Lisboa

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que o avião que buscará os brasileiros residentes do Líbano decolou de Lisboa às 6h55 deste sábado (5), conforme a previsão.

A expectativa é de que o avião chegue ao aeroporto de Beirute às 11h do horário de Brasília.

Na sexta-feira (4), o Ministério das Relações Exteriores havia anunciado a nova previsão do voo após o adiamento da partida, por motivos de segurança.

A aeronave partiu do Brasil para o Líbano, com escala em Portugal, na quarta-feira (2), e aguardava a liberação do governo brasileiro para seguir a viagem a partir de lá.

O trajeto de volta seguirá o mesmo percurso, com parada em Lisboa. Cerca de 220 brasileiros que estão no Líbano devem ser resgatados na chamada Operação Raízes do Cedro, realizada junto às Forças Armadas.