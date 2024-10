Acidente de helicóptero de emergência nos EUA deixa três mortos

Três pessoas morreram na segunda-feira em um acidente envolvendo um helicóptero de emergência no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. As vítimas estavam a caminho de buscar um paciente no momento da tragédia e faziam parte da equipe da empresa Air Evac Lifeteam, que confirmou o ocorrido.

"A Air Evac Lifeteam está profundamente abalada em compartilhar que três membros da tripulação da base 133 da AEL perderam suas vidas hoje em um acidente de helicóptero em Owenton, Kentucky", informou a empresa em comunicado.

"Este foi um acidente terrivelmente trágico, e estendemos nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas", acrescentou.

A equipe acidentada estava baseada em Grant County, Kentucky. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) anunciou que está investigando o acidente com o helicóptero Bell 206L-3, ocorrido em 7 de outubro, nas proximidades de Owenton.

