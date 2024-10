Prefeita alerta para chegada de furacão Milton: "Se ficarem, vão morrer"

A prefeita de Tampa Bay, na Flórida, Estados Unidos, fez um alerta urgente a todos os moradores da região, pedindo que saiam de suas casas antes da chegada do furacão Milton, que promete ser devastador. Jane Castor, durante entrevista à CNN, foi enfática ao afirmar que aqueles que optarem por permanecer nas áreas de evacuação estarão colocando suas vidas em risco.

"Se vocês escolherem ficar... vão morrer", disse Castor, destacando que o impacto do furacão será "literalmente catastrófico". A prefeita ainda frisou que nunca havia feito um alerta tão grave como este. "Nunca tivemos uma tempestade assim", reforçou, ao ser questionada pela jornalista surpresa com a contundência da mensagem.

A previsão é de que o furacão Milton atinja a Flórida na quarta-feira, com potencial para ser mais destrutivo que o furacão Helene, que passou pela região na semana anterior. A prefeita também instou os moradores das áreas de evacuação a não subestimarem o poder da tempestade e evacuarem imediatamente, ressaltando que tentar resistir pode ser fatal.

Formado no fim de semana no Golfo do México, o ciclone tropical deve tocar terra em breve na costa oeste da Flórida, atravessando o estado com fortes chuvas e ventos intensos, inclusive na área de Cabo Canaveral.

