'Caçadores de Furacões' voam no interior do furacão Milton; veja o vídeo

Um avião "caça-furacões" da Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera dos EUA (NOAA) sobrevoou o olho do furacão Milton, que se intensificou no Golfo do México e está prestes a atingir a costa dos Estados Unidos. A aeronave, um WP-3D Orion apelidado de "Miss Piggy", coletou dados críticos para aprimorar previsões e auxiliar na pesquisa de furacões. Esses profissionais são conhecidos como "Caçadores de Furacões".

O furacão Milton perdeu um pouco de força nesta terça-feira, sendo rebaixado para a categoria 4, mas ainda representa uma grande ameaça para a área densamente povoada de Tampa, na Flórida, que foi recentemente atingida por outra tempestade. Na segunda-feira, o furacão havia alcançado a categoria 5, com ventos de até 250 km/h.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA, o olho da tempestade pode atingir a região da Baía de Tampa na quarta-feira. Essa área não é atingida diretamente por um grande furacão há mais de 100 anos. Cientistas acreditam que o sistema enfraqueça antes de chegar à costa, embora ainda possa manter a força de furacão enquanto atravessa o estado da Flórida em direção ao Atlântico.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, alertou que é essencial remover os destroços da tempestade anterior, Helene, que causou pelo menos 230 mortes, para evitar que se tornem projéteis perigosos com a chegada de Milton. As autoridades estão organizando evacuações em massa e se preparando para cortes de energia maiores do que os causados por Helene.

O olho do furacão estava localizado a cerca de 240 km a oeste da cidade mexicana de Progreso na manhã de segunda-feira, segundo a Coordenação Nacional de Proteção Civil do México.



