Confeiteira perde produção inteira após pequeno deslize e viraliza; veja

Isa Bakes, proprietária de uma confeitaria em Rossendale, Reino Unido, vivenciou recentemente um daqueles momentos que qualquer profissional do ramo teme. Em um vídeo publicado em sua conta no TikTok, ela mostrou como um pequeno deslize pode comprometer todo o esforço de um dia de trabalho.

As imagens, capturadas pelas câmeras de segurança da sua loja, mostram Isa manobrando um carrinho repleto de bandejas com os bolos que havia preparado ao longo do dia. No entanto, um único passo em falso foi suficiente para transformar o cenário. Seu chinelo prendeu-se ao carrinho, fazendo com que todas as bandejas – e a produção completa – caíssem ao chão.

Embora o incidente tenha sido visivelmente frustrante, Isa optou por compartilhar o vídeo nas redes sociais, mostrando que, mesmo diante de contratempos, é possível encarar a situação com leveza e bom humor.

Confira acima.

Leia Também: 'Caçadores de Furacões' voam no interior do furacão Milton; veja o vídeo