Israel anuncia morte de comandante do Hezbollah em ataque a Beirute

As Forças Armadas de Israel anunciaram na madrugada desta terça-feira (8), no horário de Brasília, a morte de Suhail Hussein Husseini, comandante do quartel-general do Hezbollah em Beirute, durante um ataque realizado na capital libanesa, conforme divulgado pela agência Reuters. Bombardeios e alertas seguem ativos em ambos os lados da fronteira entre Israel e Líbano.

Israel tem intensificado seus ataques contra o Hezbollah desde o início do conflito no mês passado, tendo informado a eliminação de diversas lideranças do grupo extremista, incluindo Sayyed Hassan Nasrallah, líder máximo do Hezbollah, que estava no comando desde 1992.

Este ataque é parte de uma série de ações recentes. Nos últimos meses, Israel já havia matado quatro comandantes do Hezbollah entre janeiro e julho, e desde setembro, pelo menos seis outros líderes do grupo foram eliminados. Husseini era uma peça-chave na organização, responsável pela logística, movimentação de armamento e projetos especiais.

De acordo com o comunicado das forças israelenses, o quartel-general atacado é utilizado para supervisionar as atividades logísticas do Hezbollah, além de controlar o orçamento e gerenciar as unidades da organização. Husseini também estava diretamente envolvido no transporte de armas avançadas fornecidas pelo Irã para o Hezbollah e supervisionava sua distribuição entre as diferentes unidades do grupo.

A base atacada abrigava, ainda, a unidade de pesquisa e desenvolvimento do Hezbollah, que é financiada pelo Irã e está por trás da fabricação de mísseis guiados de precisão. Husseini era membro do conselho da Jihad, órgão de liderança militar sênior do Hezbollah, e foi descrito como sendo central na coordenação de ataques terroristas contra Israel.

Leia Também: Hamas, Hezbollah e houthis atacam Israel no 7 de Outubro

Leia Também: Relatório diz que 782 soldados israelenses e 42 mil palestinos morreram