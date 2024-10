Furacão Milton deixa rastro de destruição e duas mortes na Flórida

Pelo menos duas pessoas morreram durante a passagem do furacão Milton pela Flórida, que perdeu intensidade e foi rebaixado para a categoria 1, conforme informaram as autoridades locais, alertando que o estado de emergência continua em vigor.

As autoridades confirmaram pelo menos duas mortes causadas por um tornado que atingiu o condado de St. Lucie, na costa oeste da Flórida, antes da chegada do furacão Milton.

A passagem do furacão Milton pela Flórida, nos Estados Unidos, causou grande destruição, incluindo danos significativos à infraestrutura local.

Na madrugada desta quinta-feira, o furacão foi rebaixado para a Categoria 1, após atingir a Categoria 5, a mais alta na escala de furacões. Às 105 km de Cape Canaveral, Milton ainda mantinha ventos de até 150 km/h.

Descrito pelas autoridades como "extremamente perigoso", o fenômeno deixou mais de 2,6 milhões de residências e empresas sem energia elétrica. Segundo o site PowerOutage.us, que monitora as interrupções de serviços públicos, as áreas mais afetadas foram Hardee, Manatee e Sarasota, onde a tempestade tocou a costa.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) informou que o furacão atingiu a costa oeste da Flórida, próximo a Siesta Key, na região de Sarasota. A força dos ventos chegou a causar a destruição parcial do telhado do estádio Tropicana Field, em St. Petersburg.

Antes mesmo de tocar o solo, tornados foram registrados nas regiões central e sul da Flórida, de acordo com o Weather Channel. Em Palm Beach County, ao menos cinco pessoas foram hospitalizadas após o impacto de tornados na região.

Cerca de 125 residências, muitas delas em comunidades para idosos, foram destruídas antes mesmo de Milton atingir o continente, conforme informou Kevin Guthrie, diretor da Divisão de Gestão de Emergências da Flórida.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou que Milton pode ser "um dos furacões mais devastadores a atingir a Flórida em mais de um século."

Veja abaixo as imagens dos estragos causados pelo furacão Milton, compartilhadas nas redes sociais:

Flash flooding in Downtown Tampa from Hurricane Milton 8-14 inches of rainfall pic.twitter.com/jZCaLer77z

Roof is gone at Tropicana Field #milton #rays



Video by: Nick Friedman@mysuncoast @WESH pic.twitter.com/VME6Um351J